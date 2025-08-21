За неполную оплату труда в выходной работодателей могут оштрафовать

Работа в выходной оплачивается в двойном размере. Если не выполнять это правило – оштрафуют на 100 000 руб.

О штрафах для работодателей, которые не оплачивают сотрудникам работу в выходной день или оплачивают ее не в полном размере, напомнил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Недобросовестным работодателям грозит штраф по ч. 6 ст. 5.27 КоАП в размере до 50 тыс. рублей. За повторное нарушение ч. 7 ст. 5.27 КоАП работодателю грозит штраф до 100 тыс. рублей», — отметил Машаров.

Он напомнил, что работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивают в двойном размере с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

По желанию работника ему можно дать другой день отдыха – тогда работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается. Его можно использовать в течение года в виде отгула или присоединить к отпуску.

За отказ работнику в отгуле за работу в выходной день предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП. Штраф для организации составит до 50 тыс. рублей, для руководителя — до 5 тысяч.

