Потребительские цены снижаются пятую неделю подряд

Снижение цен — это нормальная сезонность инфляции. Минэкономразвития оценило рост цен в 8,46% в годовом выражении.

С 12 по 18 августа 2025 года индекс потребительских цен сократился на 0,04%. Неделей ранее был спад на 0,08%.

Падение индекса цен началось с 15 июля 2025 года, за неделю оно составило 0,05%. С 22 по 28 июля также продолжилось на 0,05%, а на неделе с 29 июля по 4 августа ускорилось до 0,31%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор Минэкономразвития.

Министерство оценило рост цен в годовом выражении в 8,46% (по данным на 18 августа 2025 года). Там снижение цен связывают с подешевевшей плодовоовощной продукций (-3,7%). Заметнее всего упали цены на картофель (-8,9%), помидоры (-7,4%), лук (-6,7%), свеклу (-6,3%), а также на капусту и морковь (-6,2%).

Непродовольственный товары, наоборот, подорожали на 0,1%. Цены растут на электробытовые приборы и легковые автомобили. Стали дешевле медикаменты и стройматериалы (-0,06%), бытовая химия (-0,1%).

Руководитель Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка Александр Исаков считает, что снижение потребительских цен в августе — это нормальная сезонность инфляции.

Чтобы достичь целевой траектории инфляции в 4%, которую определил Центробанк, нужно, чтобы в августе цены упали на 0,38% месяц к месяцу. Директор по инвестициям «Астра управление активами» Дмитрий Полевой полагает, что снижение цен не даст сигналов для регулятора снизить ключевую ставку. Сейчас траектория соответствует росту цен в 6,5% по итогам года.