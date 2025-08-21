С 1 сентября 2025 года электронику будут продавать с предустановленным MAX

Магазин приложений RuStore будут устанавливать даже на iOS, MAX заменит VK Мессенджер, а с 1 января 2026 года на телевизоры начнут ставить Лайм HD TV.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства от 19 августа 2025 года — № 2240-р и № 2241-р.

Согласно документам, в списке программ для обязательной установки появятся новые цифровые продукты. Например, MAX заменит VK Мессенджер, который предустанавливали с 2023 года.

«Планируется, что на базе MAX будет работать многофункциональный сервис обмена информацией. Он обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса», — сказано на сайте кабмина.

С 1 сентября 2025 года магазин мобильных приложений RuStore будет нужно обязательно устанавливать на технику, которая работает под управлением операционных систем iOS и HyperOS. Раньше RuStore был обязателен для предустановки на Android и HarmonyOS.

Кроме того, с 1 января 2026 года на телевизоры с цифровым блоком управления будет устанавливаться Лайм HD TV.