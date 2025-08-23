В личном кабинете по налогам можно проверить актуальность информации по объектам имущества

В ЛК налогоплательщика для физических лиц можно проверить актуальность информации по принадлежащим гражданину объектам недвижимости, земельным участкам и транспортным средствам.

Если в сервисе отражены некорректные сведения о характеристиках имущества либо отсутствует информация об объектах собственности, необходимо оповестить об этом ФНС. Для этого нужно:

в разделе «Имущество» выбрать вкладку «Сообщить об ошибке» либо «Объект мне не принадлежит»;

или в разделе «Обращения» нажать соответствующую ссылку.

Также в ЛК можно получить информацию о предоставленной льготе по имущественным налогам в разделе «Сведения» - «Льготы». Если льгота не учтена или возникла впервые, нужно направить заявление в «Каталоге обращений» с помощью ссылки «Оформить льготу».

Чтобы стать пользователем личного кабинета, необходимо один раз обратиться в любую ИФНС с паспортом и заполнить регистрационную карту. Получить доступ можно также с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг либо сертификата ключа квалифицированной электронной подписи.

Об этом сообщает региональное УФНС.