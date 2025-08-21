🍺 С 1 сентября 2025 года нужно соблюдать новые правила маркировки пива

В системе маркировки «Честный ЗНАК» производители и импортеры пива обязаны указывать информацию о разрешительных документах. Иначе бизнес получит отказ в регистрации товара.

Сейчас для пива и слабоалкогольных напитков действует обязательная маркировка. С 1 сентября 2025 года вступит в силу постановление правительства от 30.05.2025 № 803 с поправками для производителей такой продукции.

До отгрузки пива и пивных напитков, которые были произведены до 1 сентября 2025, производитель должен направить в «Честный ЗНАК» информацию о разрешительных документах.

Система маркировки перестанет принимать заявления и уведомления от бизнеса, если:

не указана информация о разрешительных документах;

срок действия разрешений приостановлен, прекращен или истек;

такие документы не были указаны при регистрации товары или их получили не из ЕГАИС.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года импортерам будут отказывать в регистрации пива в «Честном ЗНАКЕ», если при ввозе напитков выявили недействительные разрешения, информация о разрешительных документах не была указана в системе маркировки или они не были получены из ЕГАИС.

