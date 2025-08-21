🤰 Беременные студентки будут оформлять пособие через Госуслуги или в СФР

Выплату студенткам по беременности и родам с 1 сентября 2025 рассчитывают по-новому.

Пособие по беременности и родам студенткам с 1 сентября 2025 года будут рассчитывать на основе прожиточного минимума.

Право на выплату есть у студенток очной формы обучения вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций — как на бюджетном, так и на платном обучении.

«Теперь и студентки смогут оформить пособие через Госуслуги или в клиентских службах Соцфонда. Уверен, что будущим мамам услуга также будет максимально удобной, не говоря уже о том, что размер выплаты существенно увеличивается», — заявил глава СФР Сергей Чирков.

Сумма пособия будет зависеть от длины отпуска по беременности и родам и региона проживания.

Подать заявление на выплату можно на Госуслугах, в отделении СФР, в МФЦ.

Если пособие оформляют очно, понадобится:

справка из поликлиники;

справка из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по БиР.

Пособие дадут сразу за весь период отпуска по беременности и родам.

Отпуск по БиР может длиться: