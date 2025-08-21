⚡️ Итоги дня: все больше россиян испытывают стресс после отпуска, Минтранс хочет брать по 150 рублей на ремонт аэропортов, а из песен уберут упоминания наркотиков

«Яндекс» запустил сервис заказа лекарств и доставки из аптек.

Россияне стали чаще испытывать стресс после отпуска. Если в 2022 году на такое состояние жаловались 31% опрошенных, то в 2025 году — 35%.

Цены на железнодорожные билеты выросли за год в среднем на 20%. Больше всего (на 27%) подорожал проезд в нерегулируемом сегменте — в купе фирменных поездов. При этом регулируемый ФАС плацкарт в фирменных поездах вырос в цене на 20,7%.

Общий объем рынка чипсов в первом полугодии составил 135,3 млрд рублей. В денежном эквиваленте продажи чипсов уверено растут: на 10,1% за шесть месяцев.

С 1 сентября 2025 года управлять автомобилем не смогут жители России, страдающие психическими заболеваниями и болезнями глаз. В частности, в список включены общие расстройства психологического развития, аномалии цветового зрения.

Минтранс хочет взимать с авиакомпаний по 150 рублей с пассажира на реконструкцию аэродромов. Правила вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 2032 года.

В июле розничные продажи энергетиков в России в натуральном выражении выросли на 7% год к году, в денежном — на 20%.

Россия в июле 2025 года прекратила импорт картофеля из Грузии, завершив девятимесячный период непрерывных поставок. Россия также сократила импорт картофеля из Китая.

В России растет число интернет-провайдеров и спрос на их услуги. Больше всего новых компаний за последние три года в отрасли появилось в 2024 году — 64. В 2022 году новых компаний на рынке было 18, в неполном 2025-м — уже 34. Количество новых подключений юрлиц за год составляет 1,2 млн, или рост на 9% год к году. Число заявок на подключение домашнего интернета увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Музыкальные лейблы начали массово рассылать артистам предупреждения в связи с вступлением с 1 сентября 2025 закона о запрете пропаганды наркотиков. Исполнителям рекомендуют срочно проверить тексты песен, названия треков и альбомов на наличие запрещенных упоминаний.

Спрос на готовую еду активно растет, причем около 35-40% заказов приходится на регионы. Чаще всего такие блюда покупает молодежь в возрасте до 24 лет, популярна готовая еда и у более старшего поколения — 45-55 лет.

С 1 сентября 2025 года Минздрав делегирует полномочия врачей фельдшерам и акушерам. Опытные медработники среднего звена смогут собирать анамнез, проводить осмотры, выполнять простые обследования и направлять пациентов к профильным специалистам.

Певец SHAMAN планирует вновь отправиться на гастроли в КНДР до конца года. Концерт состоялся 15 августа 2025 года в Пхеньянском дворце спорта, Ким Чен Ын наблюдал за выступлением вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.