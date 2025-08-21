Прием информации о статусе перевода денег и их переводе НДС не облагается

Минфин объяснил, какие операции по информационному взаимодействию освобождены от НДС.

В письме от 29.07.2025 № 03-07-07/73182 Минфин указал, что считается освобождаемыми от НДС операциями организаций, которые обеспечивают информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов (подп. 4 п. 3 ст. 149 НК).

Ведомство считает, что такими операциями могут быть: