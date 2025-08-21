Прием информации о статусе перевода денег и их переводе НДС не облагается
В письме от 29.07.2025 № 03-07-07/73182 Минфин указал, что считается освобождаемыми от НДС операциями организаций, которые обеспечивают информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов (подп. 4 п. 3 ст. 149 НК).
Ведомство считает, что такими операциями могут быть:
передача запросов о наличии у плательщиков-физлиц начислений от госорганов, ведомств и организаций в небанковскую кредитную организацию. Последняя должна переводить деньги и принимать ответы на запросы;
прием информации о выставленных получателями начислениях и счетах в пользу плательщиков-физлиц;
предоставление возможности плательщикам-физлицам составлять поручения (распоряжения) на оплату в виде электронного документа, передавать данные поручения небанковской кредитной организации и маршрутизировать их для перевода денег;
прием информации о статусе перевода денег и их переводе получателям.
