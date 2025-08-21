ЦОК ОК ЗП 21.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новые правила маркировки и перевозки с 1 сентября →
Налоговые льготы по НДС

Прием информации о статусе перевода денег и их переводе НДС не облагается

Минфин объяснил, какие операции по информационному взаимодействию освобождены от НДС.

В письме от 29.07.2025 № 03-07-07/73182 Минфин указал, что считается освобождаемыми от НДС операциями организаций, которые обеспечивают информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов (подп. 4 п. 3 ст. 149 НК).

Ведомство считает, что такими операциями могут быть:

  • передача запросов о наличии у плательщиков-физлиц начислений от госорганов, ведомств и организаций в небанковскую кредитную организацию. Последняя должна переводить деньги и принимать ответы на запросы;

  • прием информации о выставленных получателями начислениях и счетах в пользу плательщиков-физлиц;

  • предоставление возможности плательщикам-физлицам составлять поручения (распоряжения) на оплату в виде электронного документа, передавать данные поручения небанковской кредитной организации и маршрутизировать их для перевода денег;

  • прием информации о статусе перевода денег и их переводе получателям.

Автор

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум