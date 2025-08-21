💥 Персданные, которые больше нельзя обрабатывать, нужно уничтожить. Это может потребовать бывший работник

Роскомнадзор объяснил, что делать с персональными данными бывшего работника на отдельном носителе.

Бывший работник может требовать прекратить обработку его персональных данных (ПД). Такие данные могут храниться в компании в резервной копии базы данных на отчуждаемом носителе.

РКН пояснил, что делать в таком случае.

Обязанности работодателя по уничтожению ПД перечислены в ст. 21 закона № 152-ФЗ.

«Если правовых оснований для продолжения обработки персональных данных нет, уничтожить в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179», — уточнила начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности РКН Анна Кононенко.

Эксперт ответила на вопросы бизнеса в чате корпорации МСП.