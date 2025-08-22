Минтранс: к 2050 году беспилотными будут 50% всего транспорта

В беспилотном режиме будет ездить 50% всех транспортных средств. Сейчас власти создают комфортную среду для развития таких технологий.

Замминистра транспорта Владимир Потешкин рассказал, что к 2050 году половина всех транспортных средств будет передвигаться без участия водителей, то есть в беспилотном режиме.

«Мы ожидаем, что порядка 50% всех транспортных средств будут работать в беспилотном режиме. На сегодняшний день создаются различные среды для того, чтобы это все реализовать», — сказал Потешкин.

По данным агентства «Автостат», в июле 2024 года в России было 55 млн легковых автомобилей, 4,22 млн легких коммерческих автомобилей (для перевозки грузов массой до 3,5 т) и 3,66 млн грузовиков.

Согласно прогнозам Минтранса, к концу 2035 года доля бесплотных грузовиков может вырасти до 30%. Причем на грузовые перевозки придется 50%, а на пассажирские — 30%.