Банк России жестко ограничил аутсорсинг банками критически важных процессов

Центробанк ужесточает подход к аутсорсингу: с 1 октября 2025 года банкам рекомендовано держать стратегию, бухгалтерию, отчетность, операции и внутренний контроль под собственным управлением, а не передавать подрядчикам.

Центральный банк России, в информационном письме за подписью первого заместителя председателя Дмитрия Тулина, рекомендовал кредитным организациям с 1 октября 2025 года не передавать на аутсорсинг ряд критически важных функций. Документ опубликован на официальном сайте регулятора.

В письме говорится:

«Во избежание повышенных рисков ... Банк России рекомендует не передавать на аутсорсинг … функции органов управления (в частности, по утверждению стратегических документов, показателей склонности к риску, лимитов); ведение бухгалтерского учета; составление и представление отчетности в Банк России; совершение банковских операций; функции службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита…». Информационное письмо Банка России от 19.08.2025 № ИН-03-23/96 «О подходах к передаче критически важных процессов на аутсорсинг» — опубликовано на официальном сайте ЦБ.

Также регулятор рекомендует:

четко распределить функции и ответственность органов управления, чтобы исключить конфликты интересов;

перенести принятие решений об аутсорсинге критически важных процессов в компетенцию совета директоров;

установить строгие требования к выбору подрядчиков, включая проведение сравнительного анализа;

прописать функциональные требования в договорах с третьими лицами;

ежегодно оценивать качество выполнения аутсорсинговых услуг и при необходимости пересматривать условия договоров.

Формально письмо зампреда ЦБ Дмитрия Тулина носит рекомендательный характер, но по сути это рекомендация, обязательная к исполнению.

Логика понятная: чем меньше «узких мест» у внешних провайдеров, тем ниже риск массовых сбоев и выше управляемость, легче проводить расследования и стресс-тесты. В целом подход соответствует мировой практике, когда критичные функции находятся под прямым контролем.

Кому станет сложнее

Глобально всем — и банкам (особенно небольшим и средним), и подрядчикам: