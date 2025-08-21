Банк России жестко ограничил аутсорсинг банками критически важных процессов
Центральный банк России, в информационном письме за подписью первого заместителя председателя Дмитрия Тулина, рекомендовал кредитным организациям с 1 октября 2025 года не передавать на аутсорсинг ряд критически важных функций. Документ опубликован на официальном сайте регулятора.
В письме говорится:
«Во избежание повышенных рисков ... Банк России рекомендует не передавать на аутсорсинг … функции органов управления (в частности, по утверждению стратегических документов, показателей склонности к риску, лимитов); ведение бухгалтерского учета; составление и представление отчетности в Банк России; совершение банковских операций; функции службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита…».
Информационное письмо Банка России от 19.08.2025 № ИН-03-23/96 «О подходах к передаче критически важных процессов на аутсорсинг» — опубликовано на официальном сайте ЦБ.
Также регулятор рекомендует:
четко распределить функции и ответственность органов управления, чтобы исключить конфликты интересов;
перенести принятие решений об аутсорсинге критически важных процессов в компетенцию совета директоров;
установить строгие требования к выбору подрядчиков, включая проведение сравнительного анализа;
прописать функциональные требования в договорах с третьими лицами;
ежегодно оценивать качество выполнения аутсорсинговых услуг и при необходимости пересматривать условия договоров.
Формально письмо зампреда ЦБ Дмитрия Тулина носит рекомендательный характер, но по сути это рекомендация, обязательная к исполнению.
Логика понятная: чем меньше «узких мест» у внешних провайдеров, тем ниже риск массовых сбоев и выше управляемость, легче проводить расследования и стресс-тесты. В целом подход соответствует мировой практике, когда критичные функции находятся под прямым контролем.
Кому станет сложнее
Глобально всем — и банкам (особенно небольшим и средним), и подрядчикам:
Штат бухгалтерии, отчётности, внутреннего аудита и рисков придётся доукомплектовывать, а процессы перестраивать.
Пострадают сроки: быстрый «аутсорсинговый» запуск может смениться более долгим внутренним проектом.
Консультантам вроде большой четвёрки: спрос сместится с выполнения задач по отчётности на их построение, внедрение и сопровождение внутри банка.
Комментарии1
Интересно, как новые рекомендации ЦБ повлияют на стоимость банковских услуг для клиентов, ведь внутреннее выполнение этих функций может потребовать дополнительных ресурсов.