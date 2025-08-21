Минфин запускает цифровой рубль в бюджет: график внедрения расписан до 2027 года

Минфин разрешил казначейству открыть счёт в цифровых рублях и утвердил поэтапное внедрение в бюджет до 2027 года

Минфин опубликовал проект постановления, который позволяет Федеральному казначейству открыть счёт на платформе цифрового рубля и напрямую направлять распоряжения на переводы в ЦБ.

Документ фиксирует график интеграции цифрового рубля в бюджетный контур:

2025 год — пилотное применение при исполнении федерального бюджета по перечню расходов, который совместно определят правительство и ЦБ.

с 1 января 2026 года — использование цифрового рубля при перечислении поступлений в бюджеты и при переводе денег федеральным бюджетным и автономным учреждениям.

с 1 июля 2027 года — распространение на все операции с деньгами бюджетной системы.

Для государства это максимально целевой и типовой сценарий: соцвыплаты, налоги, пошлины и сборы. Международная практика показывает, что именно такие операции становятся «пусковыми» для национальных цифровых валют, так как они обеспечивают жёсткий контроль за целевым использованием средств, быстрые расчёты и минимальные комиссии.

Для банков же внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс создаёт риски: они выпадают из привычной схемы расчётов и теряют часть комиссионного дохода.