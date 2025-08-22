👪 Нилов предложил дать налоговый кешбэк семьям даже с одним ребенком

Депутаты хотят дать семьям с одним ребенком право получать налоговый кешбэк и снизить для них ставку НДФЛ до 6%. Об этом рассказал депутат Ярослав Нилов.

«Считаю, что в качестве альтернативы нужно предоставить право семьям, где не двое, а всего один ребенок, получать налоговый, семейный кэшбэк. То есть снизить ставку до 6% при наличии уже одного ребенка», — заявил Нилов.

По его словам, над инициативой работают депутаты из разных фракций. Потом ее направят в правительство для получения заключения, чтобы в рамках подготовки проекта бюджета 2026 года оценить возможность ее реализации.

Если просто снизить ставку НДФЛ, то деньги останутся у работодателя. А в рамках предлагаемой инициативы работодатель будет удерживать и перечислять налог, а деньги вернут непосредственно человеку, пояснил Нилов.

«А дальше необходимо посмотреть в целом, как заработали новые параметры налоговой системы. И в этой парадигме увеличивать размер семейного кэшбэка, доводя его для отдельных категорий нуждающихся семей до 13%, тем самым фактически снижая ту самую ставку до нуля. Вот такой механизм постепенного увеличения возврата более реальный и действенный, и уже частично реализуется», — уточнил он.

Парламентарий напомнил, что со следующего года для семей с двумя и более детьми, соответствующих критериям, введут «семейный кешбэк» в размере 7% уплаченного НДФЛ.

Именно через механизм возврата и нужно добиваться снижения ставки по НДФЛ, уверен Нилов.