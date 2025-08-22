Приватизация принесла государству в пять раз больше запланированного

Уже в июле 2025 года доходы от приватизации оказались в пять раз больше, чем планировали получить за весь год.

По данным на июль 2025 года доходы от приватизации в пять раз превысили годовой план. Бюджет уже получил 27,5 млрд рублей, хотя за весь год ожидали только 5,5 млрд.

В основном государство получило доход от небольших сделок по приватизации. Например, в Ярославской области продали три объекта за 200 млн рублей: акции глинодобывающей компании «Кварц» и два памятника архитектуры — торговое здание Пастухова и флигель усадьбы Полушкина. Об этом пишут «Известия».

Росимущество продает не только компании, но и другие объекты. Например, база отдыха в Калужской области ушла за 46,9 млн рублей, за 1 млн продали здание психоневрологического интерната под Курганом. Также поступили средства от реализации нематериальных активов и конфискованного имущества.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал, что зачастую результаты приватизации превышают план, поскольку прогноз делают осторожно, чтобы снизить риск дефицита бюджета, если сделки затянутся.

В 2024 году доходы от приватизации пополнили бюджет на 132 млрд рублей. В течение трех лет государство планирует продать около 28 тыс. объектов имущества.