📡 Депутаты хотят, чтобы операторы автоматически компенсировали проблемы со связью

Чтобы защитить интересы абонентов, который столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета, депутаты хотят ввести автоматический перерасчет стоимости услуг. Из суммы вычтут дни, когда пользователи были без связи.

Сейчас пользователи, которые столкнулись с перебоями связи, могут получить компенсацию от мобильных операторов, но только по собственной инициативе. Им нужно собрать доказательства, обратиться к оператору или подать иск в суд.

Депутаты фракции «Новые люди» считают, что эта процедура слишком сложная и фактически недоступная для большинства абонентов. Поэтому они хотят внедрить механизм автоматического перерасчета стоимости услуг при значительных сбоях.

«Перерасчет должен производиться операторами связи без подачи отдельного заявления со стороны абонента и основываться на данных о качестве предоставленных услуг», — считают депутаты.

Летом 2025 года перебои с мобильным интернетом были в более чем 60 регионах РФ. Это значительно повлияло на жизнь абонентов: они не могли пользоваться онлайн-платежами и привычными сервисами. Однако услуга была оплачена в полном объеме, что нарушает принцип справедливости.