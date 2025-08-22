К доходу, возникшему по решению суда, можно применить налоговые вычеты

Сумма, полученная по решению суда, облагается НДФЛ. К этому доходу можно применить вычеты.

В чате ФНС спросили – можно ли применить налоговый вычет к доходу, полученному по решению суда и облагаемому НДФЛ.

«Да, возможно применение вычетов, на которые у вас есть право за период получения доходов по решению суда», — ответили налоговики.

Для этого нужно отправить декларацию 3-НДФЛ с отражением доходов по решению суда и заявленными вычетами.