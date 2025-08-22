Автономные учреждения больше не будут отчитываться в СМИ о своем имуществе
Минфин подготовил проект постановления, по которому автономные учреждения освободят от необходимости размещать отчеты о деятельности и использовании закрепленного за ними имущества в средствах массовой информации (СМИ).
Пока что такие организации должны публиковать документы не только на официальном сайте с информацией о государственных и муниципальных учреждениях, но и в СМИ.
«Документ разработан в рамках комплексной работы по оптимизации и унификации отчетности, предоставляемой автономными учреждениями», — сказано на сайте Минфина.
Ожидается, что изменения снизят бюрократическую и финансовую нагрузку на автономные организации и на органы власти, которые утверждают такую отчетность.
