Разъяснили, когда оштрафуют за использование VPN с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября Федеральным законом от 31.07.2025 № 281-ФЗ вводится административная ответственность только за умышленный поиск экстремистских материалов, в том числе через VPN, напомнил сенатор Артем Шейкин.
«Важно понимать, что речь идет исключительно об умышленном и осознанном доступе к уже признанным экстремистскими материалам, размещенным в официальном списке Минюста РФ. Факт случайного перехода по ссылке или просто использование VPN-сервисов не образуют состава правонарушения», — уточнил Шейкин.
За посещение Instagram1 или Facebook1 (принадлежат Meta1, запрещены в РФ как экстремистские), штраф не предусмотрен, если целенаправленно не искать экстремистский контент в них, отметил он.
«Размер административного штрафа за умышленный поиск составляет от 3 000 до 5 000 рублей.
Также вступают в силу штрафы за рекламу VPN-сервисов:
для граждан — до 80 000 рублей;
для юрлиц — до 500 000 рублей.
Важно подчеркнуть: использование VPN само по себе не запрещено», — добавил сенатор.
Запрещается только умышленный поиск уже признанных судом экстремистских материалов, любая другая интернет-активность через VPN не является нарушением и не влечет административной ответственности, подчеркнул Шейкин.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Комментарии1
Ну а если умышленно и с впн, как таких отслеживать будут? Впн - на то и впн, чтоб не отследили-)) Разве что человек сам чистосердечно признается.