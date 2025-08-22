Разъяснили, когда оштрафуют за использование VPN с 1 сентября 2025 года

Просто использование VPN и случайный переход к экстремистским материалам не считаются правонарушением.

С 1 сентября Федеральным законом от 31.07.2025 № 281-ФЗ вводится административная ответственность только за умышленный поиск экстремистских материалов, в том числе через VPN, напомнил сенатор Артем Шейкин.

«Важно понимать, что речь идет исключительно об умышленном и осознанном доступе к уже признанным экстремистскими материалам, размещенным в официальном списке Минюста РФ. Факт случайного перехода по ссылке или просто использование VPN-сервисов не образуют состава правонарушения», — уточнил Шейкин.

За посещение Instagram1 или Facebook1 (принадлежат Meta1, запрещены в РФ как экстремистские), штраф не предусмотрен, если целенаправленно не искать экстремистский контент в них, отметил он.

«Размер административного штрафа за умышленный поиск составляет от 3 000 до 5 000 рублей. Также вступают в силу штрафы за рекламу VPN-сервисов: для граждан — до 80 000 рублей;

для юрлиц — до 500 000 рублей. Важно подчеркнуть: использование VPN само по себе не запрещено», — добавил сенатор.

Запрещается только умышленный поиск уже признанных судом экстремистских материалов, любая другая интернет-активность через VPN не является нарушением и не влечет административной ответственности, подчеркнул Шейкин.