В торговле доход на УСН признается по факту поступления оплаты + примеры от налоговой

Налоговики дали рекомендации для торговли по учету доходов и расходов на упрощенке.

Бизнес на УСН учитывает операции по кассовому методу, уточняет УФНС.

Доход признается на день:

поступления денег на банковский счет или в кассу;

погашения задолженности другим способом;

получения имущества, работ, услуг (например, бесплатно полученный товар).

«В розничной торговле доход от реализации будет признан по факту поступления в кассу или на счет продавца выручки либо предварительной оплаты за товар (работу, услугу)», — отметили налоговики.

Если продавец возвращает аванс – на эту сумму можно уменьшить доходы того периода, в котором прошел возврат.

Пример В марте ООО получило предоплату, а в июне – вернуло из нее 50 тыс. руб. В данном случае ООО в состав доходов за 1 квартал включит весь аванс, а за полугодие – уменьшит общую сумму своих доходов на 50 тыс.

Если с контрагентом заключили договоры и на приобретение, и на продажу, можно провести операции по взаимозачету встречных требований.

Пример ИП в адрес ООО отгрузил товар стоимостью 500 тыс. руб. и приобрел у этого ООО услуги на 100 тыс. Они договорились, что ИП не будет оплачивать ООО 100 тыс. руб. за услуги, а ООО учтет эту сумму при расчете за товар. То есть сумма выручки ИП, которая поступит на банковский счет, составит 400 тыс. руб. Поскольку погашение задолженности частично прошло в форме взаимозачета встречных требований, в состав дохода ИП включит 100 тыс. руб., но по дате подписания соответствующего акта взаимозачета.

Признать расходы на УСН можно после оплаты. Но если речь идет о затратах на покупку товаров, которые потом перепродадут, то в состав расходов их можно относить только по мере реализации.

Затраты на транспортировку таких товаров можно учесть в расходах без привязки к факту реализации — только по дате оплаты.

