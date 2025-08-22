При расчете дохода семьи для единого пособия движение по счетам не учитывают. А в Москве – учитывают

Право на единое пособие имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума в регионе фактического проживания. Но сначала проводят комплексную оценку нуждаемости, сообщил СФР.

При этом учитывают трудовые доходы, стипендии, пенсии, пособия и др. Переводы с карты на карту не учитываются.

Если семья имеет вклады и счета в банках, то единое пособие назначат, если общий доход от процентов по ним не превышает региональный прожиточный минимум. То есть сумма процентов войдет в расчет среднедушевого дохода.

При обращении за пособием в 2025 году доход каждого взрослого в семье должен быть минимум 89 760 руб. за расчетный период в 12 месяцев. Если дохода нет – должны быть объективные причины отсутствия заработка.

Но зачисления на банковские счета учитывают при назначении пособия в Москве, добавил СФР.

Там единое пособие назначает Департамент труда и социальной защиты населения, поэтому правила расчета среднедушевого дохода иные.