❗ Минтруд изменил правила расчета скидок и надбавок к страховым взносам на травматизм
Минтруд уточнил правила расчета скидок и надбавок к страховым взносам на травматизм. Приказ ведомства от 21.07.2025 № 451н опубликован на официальном портале правовой информации 21 августа 2025 года.
Теперь порядок расчета скидок и надбавок к тарифам на травматизм учитывает постановление кабмина от 28.01.2025 № 56.
Поправки определяют, что при расчете скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве не учитывают несчастные случаях на производстве в результате обстрелов и террористических актов.
Также установили, что если у страхователя нет работников, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам, то коэффициент q2 принимается равным 1 (q2 = 1).
