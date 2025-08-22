❗ Минтруд изменил правила расчета скидок и надбавок к страховым взносам на травматизм

На расчет скидок и надбавок к страховым тарифам на травматизм не влияют происшествия из-за обстрелов и терактов.

Минтруд уточнил правила расчета скидок и надбавок к страховым взносам на травматизм. Приказ ведомства от 21.07.2025 № 451н опубликован на официальном портале правовой информации 21 августа 2025 года.

Теперь порядок расчета скидок и надбавок к тарифам на травматизм учитывает постановление кабмина от 28.01.2025 № 56.

Поправки определяют, что при расчете скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве не учитывают несчастные случаях на производстве в результате обстрелов и террористических актов.

Также установили, что если у страхователя нет работников, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам, то коэффициент q2 принимается равным 1 (q2 = 1).