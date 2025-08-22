⚡️ Итоги дня: «Золотое Яблоко» появится в Шанхае, в 3 раза выросло число предложений купить доступ к IT-инфраструктуре, в Воронеже хотят сделать остановки с Wi-Fi

Объединенная компания Wildberries & Russ и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова осенью запустят совместную магистерскую программу «Организация и технология торгового бизнеса». Обучение в магистратуре РВБ и РЭУ им. Г.В. Плеханова начнется в сентябре.

Продажи свежих овощей за год снизились на 2,6%. Наиболее заметное падение продемонстрировали баклажаны (–16%) и кабачки (–10,5%).

Объем ввода новых площадей на рынке гибких офисов Москвы в 2025 году сократится на 10% к прошлому, а в 2026-м потеряет еще 31%. Это объясняется дефицитом свободных помещений.

Выручка топ-50 российских компаний экспресс-доставки в 2024 году выросла на 60% год к году — с 294 млрд рублей до 470 млрд.

Косметический ретейлер «Золотое Яблоко» в 2026 году откроет офис и магазин в Шанхае. Также будут запущены онлайн-продажи.

Число предложений о продаже доступов к IT-инфраструктуре российских компаний на теневых форумах и в Telegram-каналах за год выросло в 2,5-3 раза.

Власти РФ, институты развития и представители бизнеса ведут переговоры с Apple о допуске в App Store российских магазинов приложений, среди которых — RuStore. Пока договоренности не достигнуты.

Кунцевский районный суд Москвы запретил распространять информацию о способах получения верификации в Instagram1 (принадлежит Meta1, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) с помощью галочки.

В Воронеже из-за отключений интернета могут появиться остановки с Wi-Fi. Также точки с бесплатным интернетом появятся в других общественных местах — парках, на набережной.

Китайская компания Pop Mart — производитель лабубу — анонсировала мини-версию зубастого монстра. Такую игрушку можно будет использовать как украшение для телефона.

Россия с января по июль 2025 нарастила закупки из Китая дамплингов (блюд пельменного типа из теста с начинкой) и лапши. За семь месяцев Китай поставил в РФ дамплингов (и другой подобной еды) почти на 3,3 млн долларов — это в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Частота страховых случаев с участием такси в январе-июне 2025 года снижается в годовой динамике третий год подряд. В первые шесть месяцев 2022 г. показатель составлял 40,2%, следующего – 29,5%, 2024 г. – 25,95%, этого года – 24,9%.

Количество передвижных банковских офисов в России выросло с 287 в начале 2022 года до 363 к августу 2025-го.

В Госдуме предложили лишать прав за незаконный знак «инвалид». За повторное использование такого знака могут начать штрафовать на 15 тыс. рублей или лишать водительских прав на три месяца. Штраф для должностных лиц составит 40 тыс., а для юридических лиц — 1 млн.