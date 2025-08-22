Сбер тестирует оплату через iPhone на своих терминалах
Сотрудники Сбербанка начали пользоваться бета-версией платежей через iPhone. Они могут оплачивать покупки на терминалах Сбера.
Сбербанк запустил бета-версию платежей на своих терминалах с помощью iPhone. Пока что тестирование доступно только сотрудникам банка.
«На данный момент это бета-версия. Да, пока она доступна только сотрудникам», — сказал сотрудник банка.
Недавно мы писали, что на терминалах Сбера появился анонс возможности оплачивать покупки iPhone.
С 2022 года Apple Pay, который позволяет оплачивать покупки iPhone, официально не доступен в России.
