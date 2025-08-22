📄 Росстат утвердил новые формы статотчетности для торговых, транспортных компаний и ИП

Новые формы отчетов нужно применять с статистической отчетности за 2025 год.

Приказом от 28.07.2025 № 365 Росстат утвердил новые формы статистической отчетности для торговых и транспортных компаний.

С 1 января 2026 года вводятся новые годовые формы:

№ 1-ТОРГ «Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной торговли»;

№ 1-ТР (автотранспорт) «Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности автодорог необщего пользования»;

№ 65-автотранс «Сведения о деятельности пассажирского автомобильного транспорта»;

№ 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)».

Эти формы будут применяться с отчетности за 2025 год.

Кроме того, с 1 октября 2026 года вводится новая периодическая (раз в год) форма № 1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле». Ее будут применять начиная с отчетного периода за 2026 год.

Также приказом вводятся новые квартальные формы:

№ 1-конъюнктура (опт) «Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле»;

№ 3-ТОРГ (ПМ) «Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия»;

№ 65-ЭТР (кв) «Сведения о деятельности городского электрического транспорта».

Формы придется применять с отчетности за I квартал 2026 года.

А с 1 февраля 2026 года вводится новая ежемесячная форма № 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок». Ее необходимо применять начиная с отчетного периода за январь 2026 года.

Действующие формы отчетности, утвержденные приказами Росстата от 31.07.2023 № 364 и от 31.07.2024 № 335, утратят силу.