📄 Росстат утвердил новые формы статотчетности для торговых, транспортных компаний и ИП
Приказом от 28.07.2025 № 365 Росстат утвердил новые формы статистической отчетности для торговых и транспортных компаний.
С 1 января 2026 года вводятся новые годовые формы:
№ 1-ТОРГ «Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной торговли»;
№ 1-ТР (автотранспорт) «Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности автодорог необщего пользования»;
№ 65-автотранс «Сведения о деятельности пассажирского автомобильного транспорта»;
№ 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)».
Эти формы будут применяться с отчетности за 2025 год.
Кроме того, с 1 октября 2026 года вводится новая периодическая (раз в год) форма № 1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле». Ее будут применять начиная с отчетного периода за 2026 год.
Также приказом вводятся новые квартальные формы:
№ 1-конъюнктура (опт) «Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле»;
№ 3-ТОРГ (ПМ) «Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия»;
№ 65-ЭТР (кв) «Сведения о деятельности городского электрического транспорта».
Формы придется применять с отчетности за I квартал 2026 года.
А с 1 февраля 2026 года вводится новая ежемесячная форма № 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок». Ее необходимо применять начиная с отчетного периода за январь 2026 года.
Действующие формы отчетности, утвержденные приказами Росстата от 31.07.2023 № 364 и от 31.07.2024 № 335, утратят силу.
