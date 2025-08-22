Шесть из 20 банков снизили полную стоимость кредитов наличными

После того как 25 июля 2025 года Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18%, банки начали корректировать ставки по беззалоговым и залоговым кредитам наличными. Стоимость кредитов снижается медленнее, чем доходность вкладов.

С 24 июля по 21 августа 2025 года средняя полная стоимость кредита (ПСК) по беззалоговым кредитам наличными упала на 0,25 процентного пункта, а по залоговым — на 0,37 п. п. Об этом сказано в исследовании финансового маркетплейса «Финуслуги». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

В шести банках из топ-20 полная стоимость кредита наличными снизилась после того, как Центробанк пересмотрел ключевую ставку. В двух банках показатель вырос, еще у одного из игроков динамика была разнонаправленной.

ПСК по кредитам с залогом снизилась в трех банках, а в одном динамика была разнонаправленной.

«В показатель ПСК входит не только процентная ставка, но и сопутствующие платежи за дополнительные сервисы (например, страховка и т. д.). Традиционно стоимость кредитов снижается медленнее, нежели падает доходность вкладов», — сказано в исследовании.

По данным на 21 августа 2025 года, показатель полной стоимости беззалогового кредита наличными в топ-20 банках составил 34% годовых. Средняя минимальная граница ПСК составляет 24,6%, средняя максимальная — 43,58%.

По обеспеченным залогом кредитам средняя минимальная ПСК в топ-20 составляет 23,57%, средняя максимальная — 31,94%.