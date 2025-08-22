Центробанк: стало меньше недобросовестных действий в ОСАГО. Какие регионы исправились

Чечня и Дагестан выбрались из «красной» зоны риска нарушений в обязательной автогражданке.

С июля 2024 года из зоны высокого риска недобросовестных действий в ОСАГО вышли Чеченская Республика и Дагестан, но все еще остаются Новосибирская область и Ингушетия.

В среднерисковой «желтой» зоне стало меньше регионов: их число сократилось с 18 до 15.

«Снижение уровня рисков на территориях происходит благодаря взаимодействию правоохранительных и контролирующих органов со страховщиками при содействии Банка России», — сказано на сайте регулятора.

Ведомства применяют меры по борьбе с недобросовестным поведением в ОСАГО. В итоге в Дагестане и Чечне число оформленных полисов ОСАГО выросло на 35% и 75%, соответственно. Также снизилось число жалоб на доступность страхования: на 57% в Дагестане и на 68% в Чечне.

Центробанк ведет мониторинг недобросовестных действий в ОСАГО с октября 2019 года. Отчет публикуют на сайте каждый квартал. В нем проанализирована частота страховых случаев, средний размер выплат, доля аварий с участием одних и тех же водителей. Статистика ранжируется по регионам и зонам риска — «красная», «желтая» или «зеленая».