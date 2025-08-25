Россияне смогут записываться на прием к врачу через МAX

Медицинская облачная платформа сообщила, что в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой и онлайн-запись на прием к специалисту.

Записаться на прием к врачу можно будет через мессенджер МAX. Медицинская информационная система SQNS завершила интеграцию с приложением, сообщается на сайте платформы.

«Медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, теперь внедрена в приложение МAX. <…> Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение», — сказано в сообщении.

Медорганизации, использующие SQNS, могут авторизоваться через мессенджер, и на главном экране появится его иконка. Вновь подключенные компании смогут создать бизнес-аккаунт в МAX с галочкой подтверждения.

Позже МAX интегрируют с госсервисами. Тогда клиники смогут безопасно и напрямую работать с пациентами — от уведомлений до юридического взаимодействия в одном сервисе, уточнили представители платформы.

Напомним — с 1 сентября 2025 года электронику будут продавать с предустановленным MAX.