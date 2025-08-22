Пользователи жалуются на сбой в Google Meet, но Роскомнадзор не ограничивал работу сервиса

Роскомнадзор заявил, что в отношении сервиса для видео- и аудиозвонков Google Meet никакие ограничительные меры не применяют.

22 августа 2025 года в работе сервиса видеосвязи Google Meet произошел сбой. Сейчас сервис стал одним из самых популярных в России после ограничений звонков в Telegram и WhatsApp1.

Пользователи заметили, что в Google Meet произошел сбой, они сообщили об этом на сайте Downdetector. В основном жалобы приходят от жителей Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Ивановской и Ленинградской областей.

Данные Downdetector 22.08.2025 на 13:50 мск

В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают работу Google Meet, об этом сказано в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Недавно мы писали, что РКН признался в частичной блокировке голосовых вызовов в мессенджерах Telegram и WhatsApp1.