Роскомнадзор признал, что ограничивает звонки в иностранных мессенджерах

Для борьбы с преступностью РКН стал частично ограничивать голосовые вызовы в мессенджерах.

Роскомнадзор признался, что частично блокирует звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta1, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Ограничения нужны, чтобы противостоять тем, кто использует сервисы для обмана и вымогательства денег. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

Кроме того, РКН заявил, что «никаких иных ограничений их функционала не вводится». Представители ведомства объяснили, что иностранные мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

