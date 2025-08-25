♿ За незаконное использование знака «Инвалид» будут наказывать строже

Штраф за первое нарушение предлагают увеличить, а за повторное – лишат водительских прав.

Депутаты направили на заключение в кабмин законопроект о лишении прав за повторную неправомерную установку опознавательного знака «Инвалид» на автомобиле. Авторы инициативы – депутаты Ярослав Нилов и Михаил Терентьев.

Изменения хотят внести в ст. 12.4 КоАП. За повторное незаконное использование знака установят административную ответственность:

Для физлиц предусмотрен штраф в размере 15 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Для должностных лиц – штраф в размере 40 тыс. рублей, для компаний – 1 млн рублей. Предмет правонарушения конфискуют.

За первое нарушение штрафы тоже предлагают увеличить для физлиц: с 5 до 7,5 тыс. рублей.

Такие меры позволят создать условия для обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа к социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре, говорится в пояснительной записке.