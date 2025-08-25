Горелкин: до конца 2025 года RuStore появится в списке приложений у Apple

Сейчас Apple обсуждает в российской стороной предустановку RuStore на свои гаджеты. Также ВКонтакте и Apple планируют согласовать размер комиссии за размещение платных приложений.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Apple обсуждает с представителями РФ предустановку RuStore.

С 1 сентября 2025 года российский магазин мобильных приложений RuStore будет нужно обязательно устанавливать на технику, которая работает под управлением операционных систем iOS и HyperOS. Раньше RuStore был обязателен для предустановки на Android и HarmonyOS.

«Думаю, что будет так: если не к сентябрю, то уж точно до конца года RuStore появится в списке приложений, которые Apple предлагает установить при первом запуске смартфона», — написал Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Кроме того, RuStore будет можно скачать в магазине приложений App Store. Депутат добавил, что ВК и Apple согласуют справедливый размер комиссий за размещение платных приложений и внутренние продажи и найдут способ для взаиморасчетов.

Недавно мы писали, что с 1 сентября 2025 года смартфоны будут продавать с предустановленным MAX.