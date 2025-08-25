Для оптовой торговли патентная система не подходит. Но есть «лазейка»
Патентная система налогообложения не применяется для оптовой торговли и торговли по договорам поставки. Для такой деятельности можно использовать УСН или ОСНО, сообщает УФНС.
«При совмещении патентной и иных систем налогообложения у налогоплательщика возникает обязанность ведения раздельного учета доходов и расходов», — уточнили налоговики.
Но ИП с патентом по деятельности в производственной сфере вправе продавать произведенную им продукцию в рамках заявленного вида деятельности, если такая продажа является ее составной частью.
При этом реализация может быть проведена любым способом, в том числе оптом, по договору поставки, а также через маркетплейсы. Об этом сообщала ФНС в письме от 13.08.2024 № СД-4-3/9211@
