С начала 2026 года бизнес в новых регионах, который не перерегистрировался, исключат из ЕГРЮЛ

Компании из новых регионов РФ, сведения о которых внесли в российский ЕГРЮЛ по НПА этих регионов, исключат из реестра. Поэтому нужно привести учредительные документы в соответствие с федеральным законодательством до конца 2025 года

Налоговики уточнили, какие компании из новых субъектов РФ могут исключить из ЕГРЮЛ после 31 декабря 2025 года.

«Юридические лица воссоединенных субъектов, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ на основании сведений соответствующих реестров, созданных и сформированных в соответствии с нормативными правовыми актами данных регионов, в случае неприведения в установленные сроки своих учредительных документов в соответствие с законодательством РФ подлежат исключению из ЕГРЮЛ (п. 9 ст. 19.1 закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ)», — пояснили в чате ФНС.

Каких-либо исключений из этого правила не предусмотрено, уточнили налоговики.

Их спросили о ситуации, когда предприятие находится в новых регионах, не перерегистрируется, но подает нулевые отчеты. Соответственно, будет ли оно автоматически удалено из ЕГРЮЛ после 31.12.2025.