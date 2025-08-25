К алиментам можно получить дополнительные выплаты
Кроме алиментов на ребенка можно взыскать дополнительные расходы. Например, на аренду жилья, оплату секций и лечение. Об этом рассказала адвокат управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.
Статья 86 Семейного кодекса позволяет взыскать дополнительные расходы, если родитель проживает отдельно и у него нет пригодного для постоянного проживания жилья. Например, когда ребенок проживает с получателем алиментов в съемном жилье, а плательщик переводит лишь минимальные проценты, которых не хватает на аренду.
«Увеличения алиментов можно добиться и путем взыскания дополнительных расходов на ребенка, в том числе, если ребенок с получателем алиментов после расторжения брака живут в съемном жилье, а плательщик алиментов добровольно не участвует в этих расходах, выплачивая минимальные алименты, которых не хватит на оплату аренды квартиры», — сказала адвокат.
Также в исключительных обстоятельствах можно взыскать единоразовую выплату в качестве компенсации уже понесенных расходов. Например, когда ребенку понадобилось медицинское вмешательство.
Чтобы получить с плательщика алиментов дополнительные деньги на обучение ребенка и секции, нужно обратиться к нему в письменной форме, в том числе через мессенджер. Если он не ответит или откажет, то можно подать в суд по месту жительства истца или ответчика.
Недавно мы писали, что начал действовать реестр должников по алиментам.
Начать дискуссию