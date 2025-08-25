Учет в торговле: грамотно снижаем затраты вместе с экспертом!

Узнаете, как избежать штрафов, снизить затраты и оптимизировать учет в рознице и опте.

Торговый бизнес сталкивается с множеством сложностей: от маркировки товаров и проблем с ПО до ошибок в кассовых операциях и неэффективного ЭДО.

На бесплатном вебинаре «Сложности и боли учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация» разберем ключевые боли отрасли и дадим практические решения для их устранения. Он состоится 26 августа в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Маркировка и товароучетные системы:

Сложности внедрения «Честного ЗНАКа», ЕГАИС, Меркурия и интеграции с 1С.

Проблемы синхронизации данных для обуви и других маркируемых товаров.

Нестабильность отраслевых решений (iiko, R-keeper, Трактир) и как выбрать надежное ПО.

Электронный документооборот (ЭДО) в торговле:

Почему контрагенты игнорируют ЭДО и как мотивировать их на подключение.

Как наладить ЭДО с физлицами (B2C) и избежать бумажного документооборота.

Хаос в архивах: как привести ЭДО в порядок и подготовиться к проверке ФНС.

Платежи и 54-ФЗ: риски и оптимизация:

Частые ошибки кассиров: пропущенные чеки, несоответствие выручки.

Как снизить комиссии за эквайринг и выбрать выгодный банк.

Контроль за соблюдением кассовой дисциплины: чек-листы и автоматизация.

Спикер: Ольга Кошкина, главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний, более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы).

Ждем вас на вебинаре 26 августа в 11:00 мск!