Учет в торговле: грамотно снижаем затраты вместе с экспертом!
Торговый бизнес сталкивается с множеством сложностей: от маркировки товаров и проблем с ПО до ошибок в кассовых операциях и неэффективного ЭДО.
На бесплатном вебинаре «Сложности и боли учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация» разберем ключевые боли отрасли и дадим практические решения для их устранения. Он состоится 26 августа в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Маркировка и товароучетные системы:
Сложности внедрения «Честного ЗНАКа», ЕГАИС, Меркурия и интеграции с 1С.
Проблемы синхронизации данных для обуви и других маркируемых товаров.
Нестабильность отраслевых решений (iiko, R-keeper, Трактир) и как выбрать надежное ПО.
Электронный документооборот (ЭДО) в торговле:
Почему контрагенты игнорируют ЭДО и как мотивировать их на подключение.
Как наладить ЭДО с физлицами (B2C) и избежать бумажного документооборота.
Хаос в архивах: как привести ЭДО в порядок и подготовиться к проверке ФНС.
Платежи и 54-ФЗ: риски и оптимизация:
Частые ошибки кассиров: пропущенные чеки, несоответствие выручки.
Как снизить комиссии за эквайринг и выбрать выгодный банк.
Контроль за соблюдением кассовой дисциплины: чек-листы и автоматизация.
Спикер: Ольга Кошкина, главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний, более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы).
Ждем вас на вебинаре 26 августа в 11:00 мск!
Начать дискуссию