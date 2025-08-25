Для налоговых льгот собственную разработку электроники нужно документально подтвердить. Но точного перечня нет

У разработчиков электронной и радиоэлектронной продукции есть право на льготу по налогу на прибыль организаций. Для этого нужно производить продукцию по перечню Правительства или собственной разработки. Но факт собственной разработки нужно подтвердить.

Минфин уточнил порядок применения льготы по налогу на прибыль для производителей электронной (радиоэлектронной) продукции.

В письме от 25.07.2025 № 03-03-06/1/72185 ведомство указало, что для компаний радиоэлектронной промышленности, включенных в специальный реестр, на период 2025-2027 годов ставка по налогу на прибыль составляет:

в федеральный бюджет – 8%;

в региональный бюджет – 0%.

Для применения льготы есть условия (п. 1.16. ст. 284 НК). Так, не менее 70% должны составлять доходы:

от реализации услуг (работ) по производству электронной (радиоэлектронной) продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством , или по производству электронной компонентной базы (электронных модулей);

от реализации (передачи в аренду) произведенной на основе собственных разработок электронной (радиоэлектронной) продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством.

Перечень электронной и радиоэлектронной продукции для применения льгот утвержден постановлением Правительства от 22.07.2022 № 1310.

А собственную разработку проводит сам налогоплательщик, что должно быть подтверждено соответствующими документами, пишет Минфин. В частности, от Роспатента. Но НК не устанавливает конкретный перечень документов для подтверждения собственных разработок.

При этом политику и нормативно-правовое регулирование в сфере промышленности проводит Минпромторг. Поэтому вопросы отнесения конкретных документов к подтверждающим факт собственной разработки электронной продукции Минфин рекомендует адресовать в Минпромторг.

Научим рассчитывать налоги и составлять отчетность для СФР и ФНС на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как вести бухгалтерский и кадровый учет, работать с ЭДО, использовать аналитику и управленку, сможете легко проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.