Для налоговых льгот собственную разработку электроники нужно документально подтвердить. Но точного перечня нет
Минфин уточнил порядок применения льготы по налогу на прибыль для производителей электронной (радиоэлектронной) продукции.
В письме от 25.07.2025 № 03-03-06/1/72185 ведомство указало, что для компаний радиоэлектронной промышленности, включенных в специальный реестр, на период 2025-2027 годов ставка по налогу на прибыль составляет:
в федеральный бюджет – 8%;
в региональный бюджет – 0%.
Для применения льготы есть условия (п. 1.16. ст. 284 НК). Так, не менее 70% должны составлять доходы:
от реализации услуг (работ) по производству электронной (радиоэлектронной) продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством, или по производству электронной компонентной базы (электронных модулей);
от реализации (передачи в аренду) произведенной на основе собственных разработок электронной (радиоэлектронной) продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством.
Перечень электронной и радиоэлектронной продукции для применения льгот утвержден постановлением Правительства от 22.07.2022 № 1310.
А собственную разработку проводит сам налогоплательщик, что должно быть подтверждено соответствующими документами, пишет Минфин. В частности, от Роспатента. Но НК не устанавливает конкретный перечень документов для подтверждения собственных разработок.
При этом политику и нормативно-правовое регулирование в сфере промышленности проводит Минпромторг. Поэтому вопросы отнесения конкретных документов к подтверждающим факт собственной разработки электронной продукции Минфин рекомендует адресовать в Минпромторг.
