Чтобы признать выручку, нужно соблюдать пять условий

В ФСБУ 9/2025 перечислены условия, которые позволяют признать выручку. Они должны соблюдаться одновременно.

Новый ФСБУ 9/2025 предусматривает пять условий признания выручки. Важно, что должны выполняться одновременно все условия:

Право на получение выручки должно быть оформлено коммерческим договором. Контрагент получил товар, работу или услугу. По договору должна быть экономическая выгода — оплата. Размер такой оплаты определен. Расходы, связанные с исполнением обязанности, также могут быть определены.

Согласно ФСБУ 9/2025, прочие доходы признаются в отчетном периоде, к которому они относятся. Их размер равен величине поступления с учетом требований.

Компании будут обязаны отдельно отражать в отчетности выручку по основным видам деятельности. Для крупных компаний предусмотрена дополнительный параметр — учет доходов по географическим сегментам деятельности.

