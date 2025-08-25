Линии электропередач и связи не относятся к хозпостройкам и не могут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости

Хозяйственные строения могут облагаться налогом по кадастровой стоимости, но к линейным объектам это не относится, даже если они размещены в границах земельного участка.

Минфин разъяснил порядок обложения налогом на имущество организаций линейных объектов.

В письме от 24.07.2025 № 03-05-05-01/71691 ведомство указало, что налог на имущество рассчитывают исходя из кадастровой стоимости для хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС: подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК.

Эта норма применяется независимо от того, кому принадлежит такой участок.

Строениями и сооружениями вспомогательного использования считаются такие, если они располагаются на земельном участке для ИЖС, для ведения ЛПХ либо для блокированной жилой застройки, либо для ведения гражданами садоводства/огорода для собственных нужд. Это могут быть сараи, теплицы, навесы, погреба и т. д. Критерии утверждены постановлением Правительства от 04.05.2023 № 703.

Линейные объекты – это линии электропередачи, линии связи (в т. ч. линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автодороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (п. 10.1 ст. 1 Градостроительного кодекса).

Линейные объекты имеют самостоятельное предназначение, отличное от предназначения хозяйственных построек на земельном участке. И факт размещения в границах участка линейного объекта или его части — не основание для его отнесения к хозпостройкам, подчеркивает Минфин.

То есть расчет налога на имущества по кадастровой стоимости (положения подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК) в отношении линейных объектов не применяется.

