💍 Отпуск на свадьбу дают независимо от трудового стажа
Для бракосочетания можно взять отпуск до 5 дней. Он не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.
Роструд рассказал, как оформить отпуск на свадьбу.
Сотрудник имеет право для этого взять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на срок до 5 календарных дней.
«Отпуск в связи со свадьбой предоставляется независимо от трудового стажа и не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска», — уточнило ведомство.
Как оформить отпуск:
согласовать даты с работодателем;
написать заявление в свободной форме. Подать его можно даже за день до начала отпуска;
если нужно – принести в кадры свидетельство о регистрации брака.
