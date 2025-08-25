💍 Отпуск на свадьбу дают независимо от трудового стажа

Для бракосочетания можно взять отпуск до 5 дней. Он не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.

Роструд рассказал, как оформить отпуск на свадьбу.

Сотрудник имеет право для этого взять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на срок до 5 календарных дней.

«Отпуск в связи со свадьбой предоставляется независимо от трудового стажа и не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска», — уточнило ведомство.

Как оформить отпуск: