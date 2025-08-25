ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
💍 Отпуск на свадьбу дают независимо от трудового стажа

Для бракосочетания можно взять отпуск до 5 дней. Он не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.

Роструд рассказал, как оформить отпуск на свадьбу. 

Сотрудник имеет право для этого взять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на срок до 5 календарных дней. 

«Отпуск в связи со свадьбой предоставляется независимо от трудового стажа и не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска», — уточнило ведомство.

Как оформить отпуск:

  • согласовать даты с работодателем;

  • написать заявление в свободной форме. Подать его можно даже за день до начала отпуска;

  • если нужно – принести в кадры свидетельство о регистрации брака. 

