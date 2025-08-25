📞 Банк оштрафовали на 100 тысяч рублей за 170 (!) звонков должнику
ГУ ФССП по Свердловской области оштрафовало банк на 100 тыс. рублей за 170 звонков и СМС-сообщений клиенту, который допустил просрочку по кредиту.
Кредитная организация хотела вернуть просроченную задолженность, но нарушила требования закона № 230-ФЗ от 03.07.2016. Кроме того, предоставленная банком информация не совпала с детализацией телефонных соединений. Это говорит о том, кто компания хотела скрыть состав административного правонарушения.
«Банк привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП с назначением штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сказано в телеграм-канале ведомства.
По данным ГУ ФССП, банк уплатил штраф в полном объеме.
Начать дискуссию