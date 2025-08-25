Мошенники предлагают регистрироваться на сайте Минобороны

МВД рассказало о новой схеме: военнообязанным предлагают зарегистрироваться на сайте Минобороны, получают доступ к Госуслугам и выманивают деньги.

Мошенники стали притворяться сотрудниками военкомата. Они звонят в мессенджере и говорят, что нужно привезти недостающие документы в военкомат и пройти регистрацию на сайте Минобороны. Затем жертве присылаю код, который нужно передать мошеннику. Так злоумышленники получают доступ к Госуслугам, рассказало МВД.

Затем человеку звонят «сотрудники» Роскомнадзора и ФСБ и говорят, что ЛК на Госуслугах взломан, а деньги нужно перевести на «безопасный счет». Если жертва выполняет инструкции – она лишается средств, добавило ведомство.

МВД призывает к бдительности при общении с незнакомыми людьми в мессенджерах, кем бы они ни представлялись, и рекомендует не выполнять никаких инструкций таких «должностных лиц».