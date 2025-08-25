Интерес бизнеса к искусственному интеллекту вырос на 3 000% за пять лет. А еще через 5 лет ИИ станет стандартным инструментом

По сравнению с 2020 годом предприниматели стали в разы чаще искать информацию о том, как использовать нейросети и ИИ в бизнесе.

За последние пять лет интерес российских предпринимателей к искусственному интеллекту вырос более чем на 3 000%.

«Общий же интерес к нейросетям вырос на 1 575%. Интерес предпринимателей к нейросетям будет и дальше расти, потому что бизнес все больше зависит от данных и скорости реагирования на изменения», — сказано в исследовании банка Точка, релиз есть у «Клерка».

Аналитики изучили поисковые запросы в Яндексе и заметили, что с 2020 года пользователи все чаще ищут информацию по ключевым словам, связанным с нейросетями. Особое внимание уделяют запросам, где ИИ упоминается в контексте ведения бизнеса. Например, «написать бизнес-план с помощью нейросети» или «чат-бот для бизнеса».

Чаще всего предприниматели хотят применять нейросети в бизнес-процессах (67,9%), для планирования (23,6%), в трейдинге (3,6%), для генерации карточек товаров на маркетплейсах (2,9%), а также в торговле (0,7%).

Лидер направления LLM-продуктов в Точке Александр Ионов считает, что в течение следующих 5 лет предприниматели начнут внедрять ИИ на всех уровнях: от автоматизации рутинных процессов до стратегического планирования. Компании начнут применять ИИ как стандартный инструмент.