💊 За несообщение о дешевых аналогах лекарств с 1 сентября 2025 фармацевтов будут штрафовать

Вступает в силу новый приказ Минздрава, согласно которому аптеки должны информировать о более доступных аналогах. Мнения экспертов разделились по поводу размера штрафов.

С 1 сентября аптекам грозят административные штрафы, если фармацевты не будут сообщать покупателям о более дешевых аналогах лекарств. Об этом рассказал доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алексей Кубышкин.

Он отметил, что с 1 сентября 2025 года вступают в силу правила, утвержденные приказом Минздрава от 29.04.2025 № 259н. Согласно им, работники аптеки должны дать покупателям в том числе информацию о наличии лекарственных препаратов, имеющих более низкую цену.

Скрывать такую информацию было запрещено и раньше, но новые правила конкретизируют эту норму.

Теперь аптеки могут штрафовать по ч. 4 ст. 14.1 КоАП, так как неисполнение правил станет грубым нарушением лицензионных требований, пояснил Кубышкин.

Такая норма нужна для соблюдения прав россиян на надлежащее лекарственное обеспечение, в том числе с учетом имущественного положения человека. А для аптек это положение не повышает риски, в том числе финансовые, добавил эксперт.

Но директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова считает, что ответственность за такое нарушение будет менее жесткой: предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 3 до 5 тыс. руб., а для юрлиц – от 30 до 40 тыс. руб.

Грубым нарушением считается только то, что создало угрозу жизни и здоровью людей, причинило тяжкий вред или привело к чрезвычайной ситуации. Но отсутствие информации о более дешевом аналоге не подпадает под эту категорию, уверена Преснякова.