Переплата по ипотеке превысила 21 млн рублей в 2025 году

Сейчас заемщик заплатит за квартиру по рыночной ипотеке в шесть раз больше.

Средний размер переплаты по рыночной ипотеке превысил 21 млн рублей, при этом средняя сумма кредита увеличилась до 4,5 млн.

За последние годы такой показатель стал рекордным как минимум с начала 2023 года. Из-за подорожания жилья заемщикам приходится растягивать срок кредита почти на 26 лет. Оформив ипотеку на таких условиях, 22,4% человек заплатят за нее в шесть раз больше. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

«Значительно подорожали квартиры в крупных городах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, а также в южных регионах, куда активно переезжают жители северных территорий. Во-вторых, россияне стараются приобрести более просторное жилье, особенно после пандемии, когда вырос запрос на дополнительные метры для удаленной работы и семейных занятий», — сказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Во втором квартале 2025 года средняя цена одного квадратного метра в новостройке составила 170-185 тыс. рублей. Типовая однушка будет стоит около 4-7 млн, но в Москве их стоимость превышает 10 млн.

Около 50% ипотечных ссуд оформляют на 25-30 лет. Этот компромисс позволяет минимизировать долговую нагрузку. Однако такой подход увеличивает размер переплат. Несмотря на это россияне продолжают брать жилищные кредиты даже по ставке около 22%. Они надеются на рефинансирование, когда ключевая ставка снизится.

«У россиян, которые берут сейчас ипотеку по рыночным условиям, как правило, также есть веские аргументы: хорошая скидка от застройщика или достаточно большой объем первоначального взноса по ипотеке, который абсорбирует до половины стоимости квартиры», — сказал экономист Андрей Бархота.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает комфортной для заемщика ключевую ставку в районе 10-12% годовых.