Переплата по ипотеке превысила 21 млн рублей в 2025 году
Средний размер переплаты по рыночной ипотеке превысил 21 млн рублей, при этом средняя сумма кредита увеличилась до 4,5 млн.
За последние годы такой показатель стал рекордным как минимум с начала 2023 года. Из-за подорожания жилья заемщикам приходится растягивать срок кредита почти на 26 лет. Оформив ипотеку на таких условиях, 22,4% человек заплатят за нее в шесть раз больше. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
«Значительно подорожали квартиры в крупных городах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, а также в южных регионах, куда активно переезжают жители северных территорий. Во-вторых, россияне стараются приобрести более просторное жилье, особенно после пандемии, когда вырос запрос на дополнительные метры для удаленной работы и семейных занятий», — сказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
Во втором квартале 2025 года средняя цена одного квадратного метра в новостройке составила 170-185 тыс. рублей. Типовая однушка будет стоит около 4-7 млн, но в Москве их стоимость превышает 10 млн.
Около 50% ипотечных ссуд оформляют на 25-30 лет. Этот компромисс позволяет минимизировать долговую нагрузку. Однако такой подход увеличивает размер переплат. Несмотря на это россияне продолжают брать жилищные кредиты даже по ставке около 22%. Они надеются на рефинансирование, когда ключевая ставка снизится.
«У россиян, которые берут сейчас ипотеку по рыночным условиям, как правило, также есть веские аргументы: хорошая скидка от застройщика или достаточно большой объем первоначального взноса по ипотеке, который абсорбирует до половины стоимости квартиры», — сказал экономист Андрей Бархота.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает комфортной для заемщика ключевую ставку в районе 10-12% годовых.
