Эксперты расскажут, как работать с маркировкой алкоголя с 1 сентября 2025 года
Ужесточение государственного контроля и новые требования к документальному сопровождению потребуют от бизнеса быстрой и грамотной адаптации. Успейте подготовиться к работе по новым правилам — приходите на бесплатный вебинар «Новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года». Он состоится 27 августа в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
Мы детально разберем ключевые изменения:
Новые правила маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 1 сентября 2025 года. Что меняется?
Как оформлять документы и избежать штрафов.
Требования к перевозке алкоголя: полный переход на электронный документооборот.
Какие документы теперь можно оформлять только в электронном виде?
Как легально подписывать их с помощью ЭП (электронной подписи)?
Практика: оформление электронной транспортной накладной (ЭТрН) при перевозке алкоголя.
Пошаговая инструкция по заполнению.
Как избежать ошибок, приводящих к штрафам.
Контроль в пути: как легально перевозить алкоголь и избежать санкций.
Какие документы должны быть у водителя?
Как подготовиться к проверкам в дороге?
Спикеры: Роман Воробьев — руководитель отдела развития продуктов ЭДО и Маркировка; Дмитрий Аникин — эксперт сервиса «Платформа ЭПД», Платформа ОФД.
Ждем вас на вебинаре 27 августа в 11:00 мск!
Начать дискуссию