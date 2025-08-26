Эксперты расскажут, как работать с маркировкой алкоголя с 1 сентября 2025 года

2025 год станет переломным для участников рынка алкогольной продукции. Грядут серьезные изменения в регулировании, которые затронут все этапы оборота — от маркировки до перевозки.

Ужесточение государственного контроля и новые требования к документальному сопровождению потребуют от бизнеса быстрой и грамотной адаптации. Успейте подготовиться к работе по новым правилам — приходите на бесплатный вебинар «Новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года». Он состоится 27 августа в 11:00 мск!

Мы детально разберем ключевые изменения:

Новые правила маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 1 сентября 2025 года. Что меняется?

Как оформлять документы и избежать штрафов.

Требования к перевозке алкоголя: полный переход на электронный документооборот.

Какие документы теперь можно оформлять только в электронном виде?

Как легально подписывать их с помощью ЭП (электронной подписи)?

Практика: оформление электронной транспортной накладной (ЭТрН) при перевозке алкоголя.

Пошаговая инструкция по заполнению.

Как избежать ошибок, приводящих к штрафам.

Контроль в пути: как легально перевозить алкоголь и избежать санкций.

Какие документы должны быть у водителя?

Как подготовиться к проверкам в дороге?

Спикеры: Роман Воробьев — руководитель отдела развития продуктов ЭДО и Маркировка; Дмитрий Аникин — эксперт сервиса «Платформа ЭПД», Платформа ОФД.

Ждем вас на вебинаре 27 августа в 11:00 мск!