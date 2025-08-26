ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Банковские приложения

Приложение Сбербанка снова исчезло из App Store

Новое приложение «Активы онлайн» удалили из App Store. Но его все еще можно установить.

Новое приложение Сбербанка для iPhone «Активы онлайн» больше недоступно в App Store. Об этом сообщил банк в своем Telegram-канале.

Теперь установить приложение можно в офисе банка или пригласив выездного менеджера.

Также можно использовать веб-версию приложения «СберБанк Онлайн».

Банк просит остерегаться мошенников и не скачивать приложение из неизвестных источников.

Недавно Сбер подключил возможность оплачивать покупки с помощью iPhone по технологии «Вжух».

