Приложение Сбербанка снова исчезло из App Store

Новое приложение «Активы онлайн» удалили из App Store. Но его все еще можно установить.

Новое приложение Сбербанка для iPhone «Активы онлайн» больше недоступно в App Store. Об этом сообщил банк в своем Telegram-канале.

Теперь установить приложение можно в офисе банка или пригласив выездного менеджера.

Также можно использовать веб-версию приложения «СберБанк Онлайн».

Банк просит остерегаться мошенников и не скачивать приложение из неизвестных источников.

Недавно Сбер подключил возможность оплачивать покупки с помощью iPhone по технологии «Вжух».