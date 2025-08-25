Клиенты Сбера снова могут оплачивать покупки с помощью iPhone

Для пользователей iPhone вернули бесконтактную оплату смартфоном, она будет проходить по Bluetooth.

Сбербанк запустил бесконтактную оплату покупок через iPhone в своих терминалах. Клиентам нужно скачать новое приложение Сбербанк Онлайн для iOS.

«Сбер применил для этого технологию "Вжух", которая работает на базе "Bluetooth Low Energy". Она доступна только на новой версии СберБанк Онлайн (16.13)», — сказано на сайте банка.

Скачать новое приложение из App Store можно по ссылке из официальных каналов Сбера или установить в отделениях банка. Приложению нужно дать разрешение на использование Bluetooth.

Технология «Вжух» работает на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок). Когда на экране появится сумма к оплате, клиенту нужно запустить приложение Сбера, поднести смартфон к терминалу и подтвердить платеж.

Бесконтактная оплата доступна по любым счетам и типам банковской карты (МИР, Visa, Mastercard), система работает даже при отсутствии мобильного интернета, а за покупки приходят бонусы «Спасибо».

«Вжух» доступен для других банков, сейчас технологию тестируют Т-Банк и Альфа-Банк. Как только пройдет тестовый период клиенты смогут платить iPhone на 1,2 млн терминалах Сбера.