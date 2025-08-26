На Госуслугах теперь можно запланировать переезд в другой регион
Пользователи портала Госуслуги, которые купили недвижимость и устроились на работу в другом регионе или только собираются переехать, могут воспользоваться новым сервисом «Переезд в другой регион».
Он позволит подготовить все документы, организовать быт на новом месте, изменить прописку и перевести ребенка в другую школу. Об этом сказано на сайте Минцифры.
Сервис «Переезд в другой регион» позволяет:
зарегистрироваться по новому месту жительства;
переоформить полис ОМС;
прикрепиться к новой поликлинике;
переоформить пенсии и социальные выплаты;
перевести ребенка в другую школу.
Кроме того, портал подскажет, на что обратить внимание при выборе транспортной компании, как перевозить питомцев, какую помощь могут получить безработные при переезде.
