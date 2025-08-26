ЦОК КПП УУ 26.08 Мобильная
На Госуслугах теперь можно запланировать переезд в другой регион

Новый сервис «Переезд в другой регион» поможет оформить прописку на новом месте, перевести ребенка в другую школу, прикрепиться к новой поликлинике.

Пользователи портала Госуслуги, которые купили недвижимость и устроились на работу в другом регионе или только собираются переехать, могут воспользоваться новым сервисом «Переезд в другой регион».

Он позволит подготовить все документы, организовать быт на новом месте, изменить прописку и перевести ребенка в другую школу. Об этом сказано на сайте Минцифры.

Сервис «Переезд в другой регион» позволяет:

  • зарегистрироваться по новому месту жительства;

  • переоформить полис ОМС;

  • прикрепиться к новой поликлинике;

  • переоформить пенсии и социальные выплаты;

  • перевести ребенка в другую школу.

Кроме того, портал подскажет, на что обратить внимание при выборе транспортной компании, как перевозить питомцев, какую помощь могут получить безработные при переезде.

