Предприниматели получили рассрочку уплаты налогов, но попали в уголовные дела

Против компаний, которые договорились с ФНС о реструктуризации налогового долга, все равно могут возбудить уголовное дело за неуплату налогов. Тогда решение о рассрочке платежей отменят.

Налоговики начали передавать правоохранителям материалы проверок бизнеса, в отношении которого принято решение о предоставлении рассрочки уплаты налогов.

Согласно ст. 64 НК, налоговая рассрочка может быть согласована на срок до трех лет, если налоговый орган одобрит заявление предпринимателя. Если реструктуризацию одобрили, то материалы проверок не подлежат направлению в следственные органы. Однако юристы заметили противоречие с рекомендациями ФНС, пишут «Ведомости».

Возбуждение уголовных дел против компаний, которые получили рассрочку, создает противоречивую ситуацию и автоматически отменяет уже согласованные договоренности по уплате долга.

В 2022-2023 годах свыше 3 тыс. компаний воспользовались рассрочкой уплаты долга или заключили с ФНС мировые соглашения. В 2024 году объем рассрочки достиг 280,4 млрд рублей.

Партнер юридической фирмы «Легикон-право» Оксана Попова объяснила, что рассрочку из-за возбуждения уголовных дел чаще всего отменяют в компаниях, администрируемых в Москве.

Например, одна из фирм получила решение об отмене рассрочки после возбуждения уголовного дела по ст. 199 УК (за уклонение от уплаты налогов). Налоговики передают материалы в следственные органы даже если должники регулярно вносят платежи и не нарушают условия договора.