📄 С 1 сентября 2025 года МВД меняет форму уведомления о заключении трудового договора с иностранцем

Мигранты с патентом смогут работать в соседних регионах, а работодатели будут подавать уведомление о заключении/расторжении договоров с ними.

МВД уточнило форму уведомления о заключении трудового договора или ГПД на выполнение работ (оказание услуг) с иностранцем и лицом без гражданства. Приказ ведомства от 06.08.2025 № 552 опубликован на госпортале правовой информации.

Действующие правила представления работодателями уведомлений о работниках-иностранцах утверждены приказом от 30.07.2020 № 536.

Но с 1 сентября 2025 года мигранты, получившие патент на территории одного региона, смогут работать на территории соседнего субъекта – если между такими субъектами заключено соглашение.

При этом работодатели должны будут подавать уведомление о заключении (расторжении) ТД или ГПД с мигрантами в миграционку по месту трудовой деятельности иностранца.

Для этого МВД внесло изменения в форму уведомления. Теперь можно будет указывать нескольких адресов, если иностранец работает на территории двух субъектов РФ.

Новая форма будет применяться с 1 сентября 2025 года.