📄 С 1 сентября 2025 года МВД меняет форму уведомления о заключении трудового договора с иностранцем
МВД уточнило форму уведомления о заключении трудового договора или ГПД на выполнение работ (оказание услуг) с иностранцем и лицом без гражданства. Приказ ведомства от 06.08.2025 № 552 опубликован на госпортале правовой информации.
Действующие правила представления работодателями уведомлений о работниках-иностранцах утверждены приказом от 30.07.2020 № 536.
Но с 1 сентября 2025 года мигранты, получившие патент на территории одного региона, смогут работать на территории соседнего субъекта – если между такими субъектами заключено соглашение.
При этом работодатели должны будут подавать уведомление о заключении (расторжении) ТД или ГПД с мигрантами в миграционку по месту трудовой деятельности иностранца.
Для этого МВД внесло изменения в форму уведомления. Теперь можно будет указывать нескольких адресов, если иностранец работает на территории двух субъектов РФ.
Новая форма будет применяться с 1 сентября 2025 года.
